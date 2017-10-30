Уфа
    -
    17:00
    30.10.17
    Нефтяник
    Рубин
      Чемпионат России • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Уфа - Рубин
      Чемпионат России - 30 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Рубин на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 30 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Семак или Курбан Бердыев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Уфа – Рубин? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Уфа и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0