Онлайн

Уфа - Рубин

Чемпионат России - 30 октября 2017

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Рубин на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 30 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Семак или Курбан Бердыев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Уфа – Рубин? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Уфа и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

