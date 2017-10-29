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Зенит - Локомотив
Чемпионат России - 29 октября 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Локомотив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Роберто Манчини или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Локомотив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Зенит и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Первая и вторая команда чемпионата России играют друг с другом. Если не для этого смотреть русский футбол, то для чего?