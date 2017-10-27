Арсенал Тула
    -
    19:30
    27.10.17
    Арсенал
    ЦСКА
      Чемпионат России • Тур 15
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      Арсенал Тула - ЦСКА
      Чемпионат России - 27 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – ЦСКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Миодраг Божович или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал Тула – ЦСКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Арсенал Тула и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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