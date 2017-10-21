Спартак
    -
    19:00
    21.10.17
    Открытие Арена
    Амкар
      Чемпионат России • Тур 14
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Спартак - Амкар
      Чемпионат России - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Амкар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимо Каррера или Гаджи Гаджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – Амкар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спартак и Амкар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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