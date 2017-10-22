ЦСКА
    -
    16:30
    22.10.17
    ВЭБ Арена
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 14
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      ЦСКА - Зенит
      Чемпионат России - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Зенит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Виктор Гончаренко или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Зенит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ЦСКА и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Возможно, главный матч первой половины сезона в РФПЛ настал. Москва против Санкт-Петербурга. Витиньо против Кокорина. Манчини против Гончаренко. ЦСКА против «Зенита». Будет жарко!

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