Ростов
    -
    16:30
    15.10.17
    Олимп-2
    Рубин
      Чемпионат России • Тур 13
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      Ростов - Рубин
      Чемпионат России - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Рубин на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Иван Данильянц или Курбан Бердыев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ростов – Рубин? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ростов и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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