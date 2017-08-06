Зенит
    -
    20:00
    06.08.17
    Санкт-Петербург Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Спартак
      Чемпионат России - 6 августа 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Манчини или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зенит и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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