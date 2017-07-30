Тосно
    -
    20:00
    30.07.17
    Петровский
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 3
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      Онлайн
      Тосно - Зенит
      Чемпионат России - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Тосно – Зенит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дмитрий Парфенов или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тосно – Зенит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тосно и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
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      Первое питерское дерби в Премьер-лиге. «Зенит» из Ленинграда против «Тосно» из Ленинградской области.

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