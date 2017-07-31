Спартак
    -
    19:30
    31.07.17
    Открытие Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Краснодар
      Чемпионат России - 31 июля 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Краснодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 31 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимо Каррера или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – Краснодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спартак и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Центральный матч третьего тура Премьер-лиги! «Спартак» принимает «Краснодар» и, возможно, в этой игре переманит к себе Федора Смолова.

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