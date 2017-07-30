Амкар
    -
    15:00
    30.07.17
    Звезда
    Ростов
      Чемпионат России • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Амкар - Ростов
      Чемпионат России - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – Ростов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Иван Данильянц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Ростов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Амкар и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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