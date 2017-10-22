Анжи
    -
    19:00
    22.10.17
    Анжи-Арена
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 14
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      Онлайн
      Анжи - Арсенал Тула
      Чемпионат России - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Анжи – Арсенал Тула на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Вадим Скрипченко или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжи – Арсенал Тула? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Анжи и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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