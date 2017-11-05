Онлайн

Амкар - Анжи

Чемпионат России - 5 ноября 2017

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – Анжи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Вадим Скрипченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Анжи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Амкар и Анжи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

