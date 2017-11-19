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Зенит - Тосно
Чемпионат России - 19 ноября 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Тосно на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Роберто Манчини или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Тосно? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Зенит и Тосно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Зенит» празднует 10-летие первого русского чемпионства в питерской драке с «Тосно». Поставь на эту игру и закажи себе такой же кортеж по Петербургу, какой был у сине-бело-голубых в 2007-м.