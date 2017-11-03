Урал
    -
    17:30
    03.11.17
    СКБ-Банк Арена
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 16
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      Урал - Динамо
      Чемпионат России - 3 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Динамо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 3 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Тарханов или Дмитрий Хохлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Урал – Динамо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Урал и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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