Рубин
    -
    19:00
    05.11.17
    Казань Арена
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 16
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Рубин - Зенит
      Чемпионат России - 5 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Зенит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Курбан Бердыев или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рубин – Зенит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рубин и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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