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Рубин - Зенит
Чемпионат России - 5 ноября 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Зенит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Курбан Бердыев или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Рубин – Зенит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Рубин и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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