СКА-Хабаровск
    -
    11:00
    05.11.17
    Стадион имени Ленина
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 16
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      СКА-Хабаровск - Арсенал Тула
      Чемпионат России - 5 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Арсенал Тула на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алексей Поддубский или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче СКА-Хабаровск – Арсенал Тула? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются СКА-Хабаровск и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0