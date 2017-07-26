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В честь Федора Черенкова будет названа одна из улиц Москвы
Власти переименуют одну из улиц неподалеку от «Открытие Арены»
Глава муниципального округа Таганский, заместитель председателя совета муниципальных образований столицы Илья Свиридов, обратился с просьбой к столичным властям назвать одну из улиц рядом со стадионом «Открытие Арена» именем легенды «Спартака» Федора Черенкова.
«25 июля Черенкову исполнилось бы 58 лет. Он настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с народным футболистом, и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие-Арена», в улицу Федора Черенкова», – заявил Свиридов агентству городских новостей «Москва».
Свиридов уточнил, что болельщиками уже запущена подписная кампания в интернете.
- Черенков – трехкратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады-1980, чемпион России-1993.
- Черенков дважды признавался лучшим футболистом СССР (1983, 1989).
- 12 октября 2015 года возле стадиона «Открытие Арена» был установлен памятник имени Черенкова.