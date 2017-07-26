В честь Федора Черенкова будет названа одна из улиц Москвы

Глава муниципального округа Таганский, заместитель председателя совета муниципальных образований столицы Илья Свиридов, обратился с просьбой к столичным властям назвать одну из улиц рядом со стадионом «Открытие Арена» именем легенды «Спартака» Федора Черенкова.

«25 июля Черенкову исполнилось бы 58 лет. Он настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с народным футболистом, и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие-Арена», в улицу Федора Черенкова», – заявил Свиридов агентству городских новостей «Москва».

Свиридов уточнил, что болельщиками уже запущена подписная кампания в интернете.

Черенков – трехкратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады-1980, чемпион России-1993.

Черенков дважды признавался лучшим футболистом СССР (1983, 1989).

12 октября 2015 года возле стадиона «Открытие Арена» был установлен памятник имени Черенкова.

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