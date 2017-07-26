КДК оштрафовал «Арсенал» за то, что игроки неправильно вышли из клубного автобуса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о вопиющем нарушении регламента со стороны тульского «Арсенала».

«По матчу «Арсенал» – СКА Хабаровск. «Арсенал» нарушил технический регламент.

Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тысяч рублей», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

В первых двух турах РФПЛ-2017/18 «Арсенал» набрал 3 очка.

Они кому-то проиграли и у кого-то выиграли.

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