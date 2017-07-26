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КДК оштрафовал «Арсенал» за то, что игроки неправильно вышли из клубного автобуса

КДК оштрафовал «Арсенал» за то, что игроки неправильно вышли из клубного автобуса
Eurosport

Вчера в 17:06Обновлено 5 ч. назад

Скоро на всех клубных автобусах страны будут висеть таблички «Выход только из передней двери» и «Готовьте деньги на оплату поездки до стадиона заранее».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о вопиющем нарушении регламента со стороны тульского «Арсенала».

«По матчу «Арсенал» – СКА Хабаровск. «Арсенал» нарушил технический регламент.

Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тысяч рублей», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

  • В первых двух турах РФПЛ-2017/18 «Арсенал» набрал 3 очка.
  • Они кому-то проиграли и у кого-то выиграли.

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