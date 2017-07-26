Ари выбыл на 4 месяца, у «Локомотива» остался один форвард с четырьмя матчами за основу

Нападающий «Локомотива» Ари перенес операцию по пластике передней крестообразной связки в одной из клиник Италии.

Ближайшие несколько дней бразилец проведет на Апеннинах, после чего вернется в расположение клуба. Ориентировочный срок восстановления составит около четырех месяцев.

Ари получил травму колена в матче 2-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1). 31-летний футболист забил победный мяч в дерби, но на 85-й минуте получил травму и был заменен.

Единственным центральным нападающим в распоряжения Юрия Семина остается 19-летний Артем Галаджан, на счету которого 4 официальных матча за основу.

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