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Ари выбыл на 4 месяца, у «Локомотива» остался один форвард с четырьмя матчами за основу
У нападения железнодорожников серьезные проблемы.
Нападающий «Локомотива» Ари перенес операцию по пластике передней крестообразной связки в одной из клиник Италии.
Ближайшие несколько дней бразилец проведет на Апеннинах, после чего вернется в расположение клуба. Ориентировочный срок восстановления составит около четырех месяцев.
- Ари получил травму колена в матче 2-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1). 31-летний футболист забил победный мяч в дерби, но на 85-й минуте получил травму и был заменен.
- Единственным центральным нападающим в распоряжения Юрия Семина остается 19-летний Артем Галаджан, на счету которого 4 официальных матча за основу.
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