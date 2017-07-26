Getty Images

Ари выбыл на 4 месяца, у «Локомотива» остался один форвард с четырьмя матчами за основу

Ари выбыл на 4 месяца, у «Локомотива» остался один форвард с четырьмя матчами за основу
Eurosport

23 ч. назад

У нападения железнодорожников серьезные проблемы.

Нападающий «Локомотива» Ари перенес операцию по пластике передней крестообразной связки в одной из клиник Италии.

Ближайшие несколько дней бразилец проведет на Апеннинах, после чего вернется в расположение клуба. Ориентировочный срок восстановления составит около четырех месяцев.

  • Ари получил травму колена в матче 2-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1). 31-летний футболист забил победный мяч в дерби, но на 85-й минуте получил травму и был заменен.
  • Единственным центральным нападающим в распоряжения Юрия Семина остается 19-летний Артем Галаджан, на счету которого 4 официальных матча за основу.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 27 просмотров34 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 411 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться