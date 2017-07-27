«Зенит» продал болельщикам абонементы на места, которых нет на «Крестовском»

Неприятная новость ждала болельщиков питерской команды во время первого домашнего матча «Зенита» в РФПЛ против «Рубин» (2:1).

«Продлеваем абонементы, взяли на сектор А207, 11 ряд, 16, 17, 18 места, и при посещении матча против «Рубина» оказалось, что места заканчиваются на 15. Далее идут места для прессы. Хорошо, что были свободные места. Ладно, строить не могут, но и продать не умеют», – пожаловался один фанатов «Фонтанке». Другой болельщик купил абонемент на 17 место в ряду, где только 16 мест.

После обращения в клуб поклонникам «Зенита» предложили составить жалобу в произвольной форме на сайте клуба – никто не отреагировал. В «Зените» пояснили, что при подготовке к Кубку Конфедераций часть кресел на новом стадионе демонтировали, чтобы установить дополнительное оборудование. Всего убрали более 100 мест, а болельщиков об этом не предупредили.

По информации «Фонтанки», руководство клуба предложило пострадавшим болельщикам посетить офис клуба и поменять абонементы.

На матч отборочного этапа Лиги Европы с «Бней-Иегуда» 3 августа в схемах стадиона почти все указанные несуществующие места присутствуют, но с пометкой «занято».

Строительство арены началось в 2007 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Изначально стоимость работ оценивалась в 6,7 миллиарда рублей, а ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2009 год. Позднее сроки строительства неоднократно пересматривались, стоимость достигла 43 млрд рублей.

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