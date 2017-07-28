Кавказский узел: чеченских школьников заставляют покупать дневники с символикой «Ахмата»

По словам директора одной из грозненских школ, о покупке дневников с эмблемой клуба «Ахмат» ей необходимо отчитаться в ближайшие дни.

«Мне сообщили, что есть указание министерства образования о том, что каждой школе необходимо будет закупить дневники для учащихся, отпечатанные в местной типографии, с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».

В ближайшие два дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит, и потребности в дневниках», – приводит слова директора «Кавказский узел».

Стоимость дневников в твердом переплете составляет 90 рублей.

Грозненский клуб «Терек» перед началом сезона-2017/18 был переименован в «Ахмат».

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