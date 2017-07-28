«Зенит» задекларировал увеличение прибыли в 22 раза при зарплатах в 10,3 миллиарда рублей

«Зенит» заявил о росте прибыли за прошлый год в 22,5 раза. При этом клуб потратил на зарплаты намного больше, чем в прошлом году.

Согласно заявлениям клуба, выручка за отчетный период увеличилась на 17% и составила 11,7 млрд рублей. Клуб заявил, что чистая прибыль по итогам года выросла в 22,5 раза, достигнув 5,6 миллиарда.

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг составили 7,482 млрд рублей. Самой дорогой сделкой года для клуба стала продажа Халка за 56 миллионов евро. Совокупная стоимость трансферов Гарая и Витцеля составила более 60 миллионов.

Дебиторская задолженность клуба составила около 2,3 миллиарда рублей. При этом кредиторская задолженность за год упала с 7,4 миллиарда в 2015 году до 1,7 миллиарда.

Согласно отчетности, на зарплаты потрачено 10,3 миллиарда рублей: за год до этого – 6,9 миллиарда, сообщает «Фонтанка».

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