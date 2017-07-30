«Ахмат» надел траурные повязки в память о ветеране «Динамо», москвичи – нет

Футболисты московского «Динамо» не надели траурные повязки в матче с грозненским «Ахматом». Минуту молчания перед игрой посвятили умершему игроку «бело-голубых» Валерию Маслову. Его не стало 27 июля на 78-м году жизни.

При этом игроки чеченского клуба надели черные повязки. Это видно на фотографиях.

«Во втором тайме «Ахмат» отдал нашим повязки. Хотелось бы получить от клуба ответ, что там вообще творилось и кто виноват», – пишет Fcdin.com в твиттере.

Московское «Динамо» проиграло в Грозном – 0:2.

«Ахмат» одержал третью победу на старте сезона и возглавил таблицу РФПЛ.

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