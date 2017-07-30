Дед ведь. Почему Юрий Семин из «Локомотива» – это русский Арсен Венгер из «Арсенала»

Стареют

Мужчины уже не молоды – Семин в мае гулял на своем 70-летии, Венгеру в октябре стукнет 68. Они даже клубами рулят одинаковое количество времени – по 21 году. Да, босс «Локомотива» приходил в команду три раза, но суммарно его руководство совпадает по сезонам с правлением Арсена.

Но о старости они рассуждают по-разному. «Мотивация либо есть, либо ее нет. Зачем ее искать?» – считает Семин.

У Венгера более развернутые мысли: «Никто не проводит всю жизнь, настраиваясь на каждую игру. Если Бог существует и спросит меня, что я сделал в жизни, то отвечу: «Пытался выиграть футбольные матчи».

Смешно утепляются

В наивные нулевые «Локо» красиво смотрелся в Европе, но его тренер выглядел не стильно, а по-деревенски. Семин надевал в холодном Черкизово шапку-петушок и с упоением орал в ней на Лоськова с Асатиани. «Каждое мероприятие про нее спрашиваете, – жаловался Юрий в октябре 2016-го. – Я ее найти не могу. Может, в музее?»

У Арсена Венгера ситуация попроще – пуховик с непослушной молнией в Лондон привезли спонсоры. Экипировкой «канониров» снабжали Nike и Puma, но тренеру дают теплую куртку в пол – вполне себе традиция. Пару раз за зиму француз не справляется с застежкой и вызывает вопросы у фанатов: как он управляет командой из 20 взрослых мужиков, если все время путается в замочках?

Тренируют клуб из столицы

Тут все просто – «Локомотив» из Москвы, «Арсенал» из Лондона. В карьерах Семина и Венгера были города с периферии – Саранск, Нагоя, Нанси, Габала, но плотнее всего их ассоциируют со столицами. «В Лондоне есть только одна команда», – патриотично считает Арсен.

13 лет проигрывают все в чемпионате

Последний раз «Локо» и «Арсенал» праздновали победу в Премьер-лиге в 2004-м. С тех пор к титулу в регулярном сезоне ни один из тренеров не подбирался. Если Венгер дважды оставлял «канониров» на втором месте, то все равно много проигрывал лидеру – 12 очков «Челси» в 2005-м и 10 очков «Лестеру» в 2016-м.

График выступлений «Локомотива» и «Арсенала» примерно одинаков: команда побеждает по осени и щелкает по носу невкатившимся конкурентам, но разваливается ближе к зиме и теряет шансы на чемпионство весной. В плохие времена несчастья случаются на старте сезона, и тренер переориентирует футболистов на более локальные цели – кубки, дерби, быть выше принципиальных соперников и т.д.

Берут много национальных кубков

Трофейную комнату регулярно пополняют победы в других турнирах. В матчах на вылет, в которых нужна мотивация здесь и сейчас, Семин и Венгер неплохо рассчитывают силы и спокойно проходят раунд за раундом.

При этом топ-клубы, измочаленные тяжелым графиком, редко доходят до финала. В трех последних Кубках Англии «Арсенал» только раз играл за титул с серьезным соперником («Челси» в 2017-м). Два других раза Арсен играл с «Халлом», ставшим 16-м в АПЛ, и «Астон Виллой» с 17-го места в лиге.

Вот последние соперники «Локомотива» в решающих матчах – «Анжи», «Москва», «Кубань», «Урал». Логично, что «железнодорожники» одним бюджетом легко убирают региональные клубы, а более сильные футболисты делают разницу в главных играх сезона.

Проваливаются в Европе

Уничтожение середняков в своей стране не перекидывается на международные встречи. Семин с 2012 года не выводил команды в еврокубки, а кроме 1/8 финала Лиги чемпионов и разгрома «Интера» были фейлы с «Рапидом» и «Хапоэлем».

У Венгера проблема глобальнее: «Арсенал» попадает в функциональную яму к зиме, когда в ЛЧ стартует плей-офф. Семь лет подряд лондонцы вылетают в первом раунде. Против них может играть «Монако» или «Бавария», «Барселона» или «Милан», «канониры» все равно ломаются и копят злобу до следующего сезона.

Мало тратят по сравнению с конкурентами

Старый мем – Венгер вместо дорогого игрока купит молодого француза из Лиги 2 и прокачает его до уровня АПЛ. Из-за психоза на трансферном рынке и роста доходов АПЛ «Арсенал» все равно много платит, но не участвует в гонках за звездами. В год, когда Арсен выложил 11 млн евро за основного вратаря Чеха, «Челси» прокачал скамейку покупкой Педро за 23 миллиона.

«Локомотив» давно не сорит деньгами, времена роскошного Кубка РЖД с «Миланом» и «Реалом» прошли. Самый полезный трансфер последних лет – бесплатная аренда Игоря Денисова, при Семине на новичков выделяют совсем немного. Поляка Рыбуса «Локо» выцепил из «Лиона» меньше чем за 2 миллиона евро. Когда «Зенит» приглашает Манчини, а «Спартак» решает, тратить ли 30 миллионов на Смолова, такой шопинг кажется слишком скромным.

Продают игроков после обещания оставить

За Венгером The Independent заметил странное: публично говорить, что лидер остается, а через пару недель спихивать его конкурентам. Все началось с продажи Анри в «Барселону» в 2007-м, а сейчас Арсен подозрительно уверен в том, что Алексис Санчес выйдет на «Эмирейтс» в этом сезоне.

В конце прошлого сезона Семин заявил, что хотел бы оставить Майкона и Янбаева (у всех троих заканчивались контракты). Этим летом «Локомотив» отдал бразильца в Турцию, а Ренат уехал в «Краснодар».

В июне пошли слухи, что «Зенит» вернет в Петербург Игоря Денисова, но тренер «Локо» решительно против ухода. Удержат? Все идет к тому, что нет.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме