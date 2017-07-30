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Дед ведь. Почему Юрий Семин из «Локомотива» – это русский Арсен Венгер из «Арсенала»

Дед ведь. Почему Семин – это русский Венгер
Данил Тармасинов

8 ч. назад

У тренеров «Локомотива» и «Арсенала» слишком много общего, чтобы этого не замечать.

Стареют

Юрий Семин (Локомотив)

Мужчины уже не молоды – Семин в мае гулял на своем 70-летии, Венгеру в октябре стукнет 68. Они даже клубами рулят одинаковое количество времени – по 21 году. Да, босс «Локомотива» приходил в команду три раза, но суммарно его руководство совпадает по сезонам с правлением Арсена.

Но о старости они рассуждают по-разному. «Мотивация либо есть, либо ее нет. Зачем ее искать?» – считает Семин.

У Венгера более развернутые мысли: «Никто не проводит всю жизнь, настраиваясь на каждую игру. Если Бог существует и спросит меня, что я сделал в жизни, то отвечу: «Пытался выиграть футбольные матчи».

Смешно утепляются

Юрий Семин (Локомотив)

В наивные нулевые «Локо» красиво смотрелся в Европе, но его тренер выглядел не стильно, а по-деревенски. Семин надевал в холодном Черкизово шапку-петушок и с упоением орал в ней на Лоськова с Асатиани. «Каждое мероприятие про нее спрашиваете, – жаловался Юрий в октябре 2016-го. – Я ее найти не могу. Может, в музее?»

У Арсена Венгера ситуация попроще – пуховик с непослушной молнией в Лондон привезли спонсоры. Экипировкой «канониров» снабжали Nike и Puma, но тренеру дают теплую куртку в пол – вполне себе традиция. Пару раз за зиму француз не справляется с застежкой и вызывает вопросы у фанатов: как он управляет командой из 20 взрослых мужиков, если все время путается в замочках?

Тренируют клуб из столицы

Тут все просто – «Локомотив» из Москвы, «Арсенал» из Лондона. В карьерах Семина и Венгера были города с периферии – Саранск, Нагоя, Нанси, Габала, но плотнее всего их ассоциируют со столицами. «В Лондоне есть только одна команда», – патриотично считает Арсен.

13 лет проигрывают все в чемпионате

Последний раз «Локо» и «Арсенал» праздновали победу в Премьер-лиге в 2004-м. С тех пор к титулу в регулярном сезоне ни один из тренеров не подбирался. Если Венгер дважды оставлял «канониров» на втором месте, то все равно много проигрывал лидеру – 12 очков «Челси» в 2005-м и 10 очков «Лестеру» в 2016-м.

График выступлений «Локомотива» и «Арсенала» примерно одинаков: команда побеждает по осени и щелкает по носу невкатившимся конкурентам, но разваливается ближе к зиме и теряет шансы на чемпионство весной. В плохие времена несчастья случаются на старте сезона, и тренер переориентирует футболистов на более локальные цели – кубки, дерби, быть выше принципиальных соперников и т.д.

Берут много национальных кубков

Трофейную комнату регулярно пополняют победы в других турнирах. В матчах на вылет, в которых нужна мотивация здесь и сейчас, Семин и Венгер неплохо рассчитывают силы и спокойно проходят раунд за раундом.

При этом топ-клубы, измочаленные тяжелым графиком, редко доходят до финала. В трех последних Кубках Англии «Арсенал» только раз играл за титул с серьезным соперником («Челси» в 2017-м). Два других раза Арсен играл с «Халлом», ставшим 16-м в АПЛ, и «Астон Виллой» с 17-го места в лиге.

Вот последние соперники «Локомотива» в решающих матчах – «Анжи», «Москва», «Кубань», «Урал». Логично, что «железнодорожники» одним бюджетом легко убирают региональные клубы, а более сильные футболисты делают разницу в главных играх сезона.

Проваливаются в Европе

Уничтожение середняков в своей стране не перекидывается на международные встречи. Семин с 2012 года не выводил команды в еврокубки, а кроме 1/8 финала Лиги чемпионов и разгрома «Интера» были фейлы с «Рапидом» и «Хапоэлем».

У Венгера проблема глобальнее: «Арсенал» попадает в функциональную яму к зиме, когда в ЛЧ стартует плей-офф. Семь лет подряд лондонцы вылетают в первом раунде. Против них может играть «Монако» или «Бавария», «Барселона» или «Милан», «канониры» все равно ломаются и копят злобу до следующего сезона.

Мало тратят по сравнению с конкурентами

Старый мем – Венгер вместо дорогого игрока купит молодого француза из Лиги 2 и прокачает его до уровня АПЛ. Из-за психоза на трансферном рынке и роста доходов АПЛ «Арсенал» все равно много платит, но не участвует в гонках за звездами. В год, когда Арсен выложил 11 млн евро за основного вратаря Чеха, «Челси» прокачал скамейку покупкой Педро за 23 миллиона.

Игорь Денисов («Локомотив») fclm.ru

«Локомотив» давно не сорит деньгами, времена роскошного Кубка РЖД с «Миланом» и «Реалом» прошли. Самый полезный трансфер последних лет – бесплатная аренда Игоря Денисова, при Семине на новичков выделяют совсем немного. Поляка Рыбуса «Локо» выцепил из «Лиона» меньше чем за 2 миллиона евро. Когда «Зенит» приглашает Манчини, а «Спартак» решает, тратить ли 30 миллионов на Смолова, такой шопинг кажется слишком скромным.

Продают игроков после обещания оставить

За Венгером The Independent заметил странное: публично говорить, что лидер остается, а через пару недель спихивать его конкурентам. Все началось с продажи Анри в «Барселону» в 2007-м, а сейчас Арсен подозрительно уверен в том, что Алексис Санчес выйдет на «Эмирейтс» в этом сезоне.

В конце прошлого сезона Семин заявил, что хотел бы оставить Майкона и Янбаева (у всех троих заканчивались контракты). Этим летом «Локомотив» отдал бразильца в Турцию, а Ренат уехал в «Краснодар».

В июне пошли слухи, что «Зенит» вернет в Петербург Игоря Денисова, но тренер «Локо» решительно против ухода. Удержат? Все идет к тому, что нет.

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