Воспитанник «Спартака» подарил «Ростову» первую победу в чемпионате России-2017/18
Правая Александра Зуева похоронила «Амкар» – 1:0 в пользу «Ростова».
Гол:
0:1 – Александр Зуев, 66'
Зуев находится в «Ростове» в аренде. Права на воспитанника «Спартака» принадлежат – сейчас внимание – «Спартаку».
- «Ростов» набрал 4 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
- У «Амкара» 0 очков после трех туров, пермяки делят 14-ю строчку с «Тосно» и «СКА-Хабаровском».
- «Спартак» гордо идет 12-м, но у красно-белых матч в запасе.
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