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Воспитанник «Спартака» подарил «Ростову» первую победу в чемпионате России-2017/18

Воспитанник «Спартака» подарил «Ростову» первую победу в сезоне
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

Правая Александра Зуева похоронила «Амкар» – 1:0 в пользу «Ростова».

«Амкар» – «Ростов» – 0:1

Гол:

0:1 – Александр Зуев, 66'

Зуев находится в «Ростове» в аренде. Права на воспитанника «Спартака» принадлежат – сейчас внимание – «Спартаку».

  • «Ростов» набрал 4 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
  • У «Амкара» 0 очков после трех туров, пермяки делят 14-ю строчку с «Тосно» и «СКА-Хабаровском».
  • «Спартак» гордо идет 12-м, но у красно-белых матч в запасе.

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