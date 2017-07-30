Кришито: «Мне будет сложно попасть в сборную, главный тренер не считает РФПЛ настоящим чемпионатом»

«Я знаю, что мне будет сложно попасть в сборную Италии, пока Вентура остается главным тренером. Он постоянно твердит, что не считает российскую Премьер-лигу настоящим чемпионатом.

Мне пришлось указать ему, что Россия получила больше мест в Лиге чемпионов, что означает, что чемпионат растет. Но я все равно надеюсь играть за «Зенит» в России и Лиге Европы так хорошо, чтобы он пересмотрел свое мнение, – цитирует Кришито Goal.com.

На счету Кришито 22 матча за сборную Италии.

Перед началом сезона Доменико был назначен капитаном «Зенита».

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