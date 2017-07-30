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Гол Александра Кокорина из «Зенита» победил «Тосно» в чемпионате России
В матче третьего тура чемпионата России «Зенит» на «Петровском» переиграл «Тосно» – 1:0.
Гол:
0:1 – Александр Кокорин, 10'
- На следующей неделе «Зенит» проведет два матча.
- Питерцы сыграют против «Бней Иегуды» в Лиге Европы (3 августа) и «Спартака» в РФПЛ (6 августа).
- «Зенит» делит первое место в чемпионате с московским «Локомотивом», «Тосно» проиграл третий матч из трех.
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