Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил переход защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы

«Да, это действительно так. Он прибыл в Санкт-Петербург. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку», – цитирует Манчини «Чемпионат».

Сумма трансфера 21-летнего игрока может составить 16 миллионов евро.

Маммана перешел в «Лион» летом 2016 года из «Ривер Плейт».

В сезоне-2016/17 защитник сыграл в 17 матчах чемпионата Франции.

Новости футбольного трансферного рынка.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме