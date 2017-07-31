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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил переход защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы
Аргентинец уже находится в Петербурге для подписания контракта.
«Да, это действительно так. Он прибыл в Санкт-Петербург. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку», – цитирует Манчини «Чемпионат».
Сумма трансфера 21-летнего игрока может составить 16 миллионов евро.
- Маммана перешел в «Лион» летом 2016 года из «Ривер Плейт».
- В сезоне-2016/17 защитник сыграл в 17 матчах чемпионата Франции.
- Новости футбольного трансферного рынка.
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