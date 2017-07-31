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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил переход защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы

Манчини подтвердил переход Мамманы
Eurosport

4 ч. назад

Аргентинец уже находится в Петербурге для подписания контракта.

«Да, это действительно так. Он прибыл в Санкт-Петербург. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку», – цитирует Манчини «Чемпионат».

Сумма трансфера 21-летнего игрока может составить 16 миллионов евро.

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