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Жирков, Джанаев и другие футболисты попали в американский сериал о преступниках и шпионах

Жирков, Джанаев и другие футболисты попали в американский сериал о преступниках и шпионах
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Футбол – это прикрытие.

11-я серия пятого сезона сериала «Американцы» содержит в себе забавную пасхалку. Во время обыска офицеры КГБ находят бухгалтерскую книгу с именами преступников, замешанных в нелегальном бизнесе.

Показанная в кадре страница оказалась заполненной полными и настоящими ФИО действующих и завершивших карьеру российских футболистов. В число преступников вошли Дмитрий Кириченко, Сергей Игнатьев, Вячеслав Даев, Владимир Гранат, Роман Воробьев, Александр Бухаров, Алексей Арифуллин, Никита Баженов, Виктор Васин, Рона Гусев, Сослан Джанаев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Денис Зубко, Олег Иванов и Роман Шаронов. Под раздачу попал и боксер Евгений Романов.

  • Действие сериала разворачивается в 1980-е, когда большинство спортсменов из списка даже не родились.

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