ABC Sevilla: Гарсия, которого «Зенит» купил за 16,8 миллиона евро, может бесплатно уйти в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может усилить «Бетис». Об этом сообщает сайт ABC Sevilla.

По медиа, которое ссылается на источники, близкие к клубу, Гарсия может покинуть петербургский клуб бесплатно и подписать контракт с «Бетисом». Испанец зарабатывает 4 миллиона евро в год, и его зарплата останется неизменной в севильском клубе.

Соглашение Хави Гарсии действительно до 2019 года.

Гарсия играл в «Манчестер Сити», «Бенфике», «Реал Мадрид» и «Осасуне».

Испанец провел один матч в РФПЛ-2017/18 – против «Тосно» в третьем туре чемпионата России.

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