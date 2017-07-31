From Official Website
ABC Sevilla: Гарсия, которого «Зенит» купил за 16,8 миллиона евро, может бесплатно уйти в «Бетис»
Уроки маркетинга от руководства «Зенита».
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может усилить «Бетис». Об этом сообщает сайт ABC Sevilla.
По медиа, которое ссылается на источники, близкие к клубу, Гарсия может покинуть петербургский клуб бесплатно и подписать контракт с «Бетисом». Испанец зарабатывает 4 миллиона евро в год, и его зарплата останется неизменной в севильском клубе.
- Соглашение Хави Гарсии действительно до 2019 года.
- Гарсия играл в «Манчестер Сити», «Бенфике», «Реал Мадрид» и «Осасуне».
- Испанец провел один матч в РФПЛ-2017/18 – против «Тосно» в третьем туре чемпионата России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте