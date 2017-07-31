Eurosport
Игроки ЦСКА снялись в рекламе «Аэрофлота» с симпатичными стюардессами
Захотелось полетать.
Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» выпустила новый рекламный ролик с участием Василия Березуцкого, Алана Дзагоева, Александра Головина и других игроков ЦСКА, которым на тренировке помогают стюардессы.
«Мы делаем ставку на комфорт и безопасность! И это отмечают не только футболисты клуба ЦСКА», – говорится в аннотации к видео.
- ЦСКА одержал 2 победы при 1 поражении в РФПЛ-2017/18 и расположился на пятом месте.
- 6 августа армейцы примут «Рубин».
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