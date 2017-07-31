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Игроки ЦСКА снялись в рекламе «Аэрофлота» с симпатичными стюардессами

Игроки ЦСКА снялись в рекламе «Аэрофлота» с симпатичными стюардессами
Eurosport

5 ч. назад

Захотелось полетать.

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» выпустила новый рекламный ролик с участием Василия Березуцкого, Алана Дзагоева, Александра Головина и других игроков ЦСКА, которым на тренировке помогают стюардессы.

«Мы делаем ставку на комфорт и безопасность! И это отмечают не только футболисты клуба ЦСКА», – говорится в аннотации к видео.

  • ЦСКА одержал 2 победы при 1 поражении в РФПЛ-2017/18 и расположился на пятом месте.
  • 6 августа армейцы примут «Рубин».

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