Игроки ЦСКА снялись в рекламе «Аэрофлота» с симпатичными стюардессами

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» выпустила новый рекламный ролик с участием Василия Березуцкого, Алана Дзагоева, Александра Головина и других игроков ЦСКА, которым на тренировке помогают стюардессы.

«Мы делаем ставку на комфорт и безопасность! И это отмечают не только футболисты клуба ЦСКА», – говорится в аннотации к видео.

ЦСКА одержал 2 победы при 1 поражении в РФПЛ-2017/18 и расположился на пятом месте.

6 августа армейцы примут «Рубин».

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