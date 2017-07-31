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Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» за 16 миллионов евро

Маммана перешел в «Зенит» за 16 миллионов евро
Eurosport

1 час назадОбновлено 47 мин. назад

Аргентинец подписал с петербуржцами пятилетний контракт.

«Зенит» приветствует Эмануэля в Петербурге и желает успехов в составе «сине-бело-голубых», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«За Мамману «Зенит» заплатит 16 млн евро, также «Лион» получит 20% от последующей продажи футболиста», – сообщает официальный сайт французского клуба.

  • Маммана – воспитанник «Ривер Плейта». Он дебютировал на профессиональном уровне за родную команду в ноябре 2014-го.
  • За два сезона Эмануэль провел 34 матча и забил 2 мяча, став чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес и Суперкубка Южной Америки.
  • Футболист перешел в «Лион» летом 2016 года, сыграв за французскую команду 26 матчей и забив 1 мяч.
  • Новости футбольного трансферного рынка.

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