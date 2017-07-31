Eurosport
Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» за 16 миллионов евро
Аргентинец подписал с петербуржцами пятилетний контракт.
«Зенит» приветствует Эмануэля в Петербурге и желает успехов в составе «сине-бело-голубых», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
«За Мамману «Зенит» заплатит 16 млн евро, также «Лион» получит 20% от последующей продажи футболиста», – сообщает официальный сайт французского клуба.
- Маммана – воспитанник «Ривер Плейта». Он дебютировал на профессиональном уровне за родную команду в ноябре 2014-го.
- За два сезона Эмануэль провел 34 матча и забил 2 мяча, став чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес и Суперкубка Южной Америки.
- Футболист перешел в «Лион» летом 2016 года, сыграв за французскую команду 26 матчей и забив 1 мяч.
- Новости футбольного трансферного рынка.
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