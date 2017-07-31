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«Спартак» переиграл «Краснодар» в чемпионате России
Центральный матч третьего тура Премьер-лиги завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей.
Голы:
1:0 – Куинси Промес (пенальти), 38'
2:0 – Фернандо, 45+1'
- Болельщики «Спартака» провели акцию в поддержу одного из тренеров московской команды Романа Пилипчука, у которого умерла дочь. Первые 5 минут прошли в тишине.
- Следующий матч «Спартак» проведет 6 августа на выезде против «Зенита».
- В активе красно-белых стало 5 очков, у «Краснодара» осталось 6 баллов.
- «Краснодар» 3 августа сразится в ответном матче квалификации Лиги Европы с датским «Люнгбю». Первую встречу «быки» выиграли со счетом 2:1.
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