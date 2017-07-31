Усики главного форварда России, которые обязаны стать мемом

Смолов, пропустивший матч третьего тура «Спартак» – «Краснодар» из-за травмы, присутствовал на «Открытие-Арене» вместе с девушкой. Нападающий был похож на обычного Федора Смолова за исключением усов.

На вопрос, зачем он отрастил усы, Смолов ответил: «Просто так».

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что в команде уже подшучивают над усами Смолова.

«Это сюрприз, на самом деле. Это его новый стиль. Как в команде отреагировали на усы Смолова? Ну веселая тема. Прикалываемся ли над ним? Да. Думаю, сейчас будет много мемов», – цитирует Синицына «Чемпионат».

«Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2.

Смолов пропустил из-за травмы 3 стартовых тура российского чемпионата.

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