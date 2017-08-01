From Official Website

«Краснодар» вывел на поле мальчик, который выше семи игроков «быков»

«Краснодар» вывел на поле мальчик, который выше семи игроков «быков»
Eurosport

3 ч. назад

Парню лучше идти в баскетбол.

«Краснодар» в понедельник встречался со «Спартаком» в матче третьего тура РФПЛ. Игроков на поле по традиции выводили воспитанники детских спортивных школ, среди которых оказался очень высокий мальчик.

  • «Краснодар» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:2.
  • «Быки» занимают пятое место в таблице с шестью очками.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»

02:40
Популярные видео
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
6 330 просмотров17 ч
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
6 936 просмотровВчера в 19:41
А еще вам может понравиться