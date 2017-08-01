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«Краснодар» вывел на поле мальчик, который выше семи игроков «быков»
Парню лучше идти в баскетбол.
«Краснодар» в понедельник встречался со «Спартаком» в матче третьего тура РФПЛ. Игроков на поле по традиции выводили воспитанники детских спортивных школ, среди которых оказался очень высокий мальчик.
- «Краснодар» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:2.
- «Быки» занимают пятое место в таблице с шестью очками.
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