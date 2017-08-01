Дмитрий Булыкин: «Было бы интересно посмотреть на форварда «Барселоны» Неймара в «Локомотиве»

Советник президента «Локомотива» оценил возможный переход форварда «Барселоны» в «ПСЖ».

«Жизнь все расставит по местам, правильным ли будет уход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Для него это будет новая ступень, которая даст ему мотивацию.

Мне было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве». Конечно, мне симпатизирует его игра», – заявил Булыкин в эфире радио «Спорт».

«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» за Неймара 222 млн евро, что станет новым трансферным рекордом в истории футбола.

«Локомотив» выиграл 3 из 3 матчей на старте РФПЛ и лидирует в турнире вместе с «Зенитом» и «Ахматом».

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