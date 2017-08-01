Агент Пашалича: «Марио прибудет в Москву 2 августа для перехода в «Спартак»

«Спартак» близок к подписанию хорватского полузащитника «Челси» Марио Пашалича.

«Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком» и теперь едем из Лондона в Рим, где Марио пройдет медобследование. Если все будет хорошо, а в этом я уверен, Марио в среду отправится в Москву», – приводит слова агента футболиста Марко Налетилича tportal.hr.

22-летний футболист, который ранее продлил договор с «Челси» до 2021 года, проведет в «Спартаке» сезон-2017/18 на правах аренды.

Пашалич перешел в «Челси» в 2014, но последующие 3 сезона провел в арендах в «Эльче» (2014/15), «Монако» (2015/16) и «Милане» (2016/17).

В составе «россонери» Марио забил 5 мячей в 24 матчах Серии А.

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