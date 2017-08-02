Макгиди: «Один из ультрас «Спартака» сказал Веллитону: «Увижу тебя в ночном клубе, размозжу голову»

Экс-полузащитник «Спартака» рассказал историю, которая произошла между игроками и фанатами москвичей во времена его выступления за клуб.

«Однажды тренер подошел и сказал: «Парни, сегодня нас ждет встреча с лидерами ультрас». У «Спартака» были очень страстные фанаты, отлично поддерживающие команду, но это были настоящие ультрас. Правда, я не понимал, зачем они приедут на тренировку.

Пришли человек 6-7. Слово взял лидер, напоминающий обычного парня, а остальные – бритоголовые, повсюду татуировки. Он был зол, но говорил довольно вежливо, что мы должны прибавить, что они нас всегда поддерживают, но им нужны другие результаты. А рядом стоял парень, который ругался по-русски и показывал на бразильцев.

Переводчик доводил эти слова до бразильских игроков, одним из которых был Веллитон. До этого его застукали в ночном клубе. Это было после того, как мы проиграли «Порту» с общим счетом 2:10. И вот один из фанатов сказал Веллитону: «Еще раз увижу тебя в ночном клубе после такого поражения, размозжу голову». Я не понимал, что происходит.

Этот парень продолжал кричать и ругаться, а затем они все нас подбодрили: «Парни, мы просто хотим, чтобы вы хорошо играли. Удачи в следующем матче. Мы с вами». После этого они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты. Как вообще их пустили на базу с пистолетами? Это было очень странно», – рассказал Макгиди Balls.

Ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Эвертон».

Эйден провел за москвичей 109 матчей, в которых забил 13 мячей и выполнил 31 ассист.

Летом 2017-го Макгиди за 312 тысяч евро перебрался из «Эвертона» в «Сандерленд».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме