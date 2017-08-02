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«Арсенал» второй тур подряд получил штраф за неправильный выход из автобуса

«Арсенал» второй тур подряд получил штраф за неправильный выход из автобуса
Eurosport

1 час назад

Туляки проявили принципиальность.

«По матчу «Рубин» – «Арсенал» мы оштрафовали туляков на 20 тысяч рублей за то, что игроки выходили из автобуса не из передней двери», – сказал «Чемпионату» глава Контрольно-дисциплинарного комитет РФС Артур Григорьянц.

Ранее аналогичный штраф «Арсенал» получил за неправильный выход из автобуса перед матчем второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

  • Пока не очень понятно, стебется ли «Арсенал» или у клуба проблема автобусом.
  • После трех туров у туляков 3 очка: «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» и проиграл «Локомотиву» с «Рубином».

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