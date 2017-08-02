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«Спартак» арендовал Марио Пашалича у «Челси»

«Спартак» арендовал Пашалича у «Челси»
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Путь в основу лондонского клуба лежит через Москву.

«Спартак» объявил о переходе хорватского полузащитника Марио Пашалича из «Челси» на правах аренды. 2 августа в Риме с ним был подписан личный контракт.

Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2018 года.

  • Пашалич перешел в «Челси» в 2014 году, но не сыграл за «синих» ни одного матча и провел три последующих сезона в арендах в «Эльче» (2014/15), «Монако» (2015/16) и «Милане» (2016/17).
  • С «россонери» хорват завоевал Суперкубок Италии.
  • На счету Пашалича две игры за сборную Хорватии.
  • Больше трансферных новостей.

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