«Спартак» арендовал Марио Пашалича у «Челси»

«Спартак» объявил о переходе хорватского полузащитника Марио Пашалича из «Челси» на правах аренды. 2 августа в Риме с ним был подписан личный контракт.

Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2018 года.

Пашалич перешел в «Челси» в 2014 году, но не сыграл за «синих» ни одного матча и провел три последующих сезона в арендах в «Эльче» (2014/15), «Монако» (2015/16) и «Милане» (2016/17).

С «россонери» хорват завоевал Суперкубок Италии.

На счету Пашалича две игры за сборную Хорватии.

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