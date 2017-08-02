Eurosport
Фанат ЦСКА ударил журналиста НТВ в прямом эфире
С днем ВДВ, дорогие друзья.
Корреспондент НТВ Никита Развозжаев стал жертвой нападения пьяного хулигана во время репортажа. Изрядно матерившийся мужчина ударил журналиста в прямом эфире.
Как сообщает журналист Андрей Малосолов, напавшим оказался Александр Колобан, бывший член одной из фанатских группировок ЦСКА.
- Развозжаев делал репортаж о праздновании Дня ВДВ в Москве.
- Пострадавший написал заявление в полицию. Колобан арестован.
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