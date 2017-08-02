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Фанат ЦСКА ударил журналиста НТВ в прямом эфире

Фанат ЦСКА ударил журналиста НТВ в прямом эфире
Eurosport

28 мин. назад

С днем ВДВ, дорогие друзья.

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев стал жертвой нападения пьяного хулигана во время репортажа. Изрядно матерившийся мужчина ударил журналиста в прямом эфире.

Как сообщает журналист Андрей Малосолов, напавшим оказался Александр Колобан, бывший член одной из фанатских группировок ЦСКА.

  • Развозжаев делал репортаж о праздновании Дня ВДВ в Москве.
  • Пострадавший написал заявление в полицию. Колобан арестован.

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