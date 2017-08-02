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Московское «Динамо» арендовало защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова
Сезон-2017/18 футболист проведет в Москве. И Химках.
Динамовцы арендовали Цаллагова до конца сезона.
«Зенит» желает Ибрагиму Цаллагову успехов и удачного сезона!» – указано в сообщении на официальном сайте «Зенита».
- Ибрагим провел за сине-бело-голубых 8 матчей и отметился ассистом.
- Цаллагов перешел в «Зенит» в декабре 2016 года.
- Новости футбольного трансферного рынка.
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