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Московское «Динамо» арендовало защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова

«Динамо» арендовало Цаллагова
Eurosport

1 час назад

Сезон-2017/18 футболист проведет в Москве. И Химках.

Динамовцы арендовали Цаллагова до конца сезона.

«Зенит» желает Ибрагиму Цаллагову успехов и удачного сезона!» – указано в сообщении на официальном сайте «Зенита».

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