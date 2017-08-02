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Талисман «Урала» прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ

Талисман «Урала» прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

За ВДВ!

Талисман «Урала» Шмель прыгнул с парашютом с высоты 2000 метров. Прыжок он приурочил ко Дню военно-десантных войск РФ, который празднуется 2 августа.

  • После трех туров РФПЛ-2017/18 «Урал» с 5 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
  • 6 августа команда из Екатеринбурга сыграет на выезде с «Краснодаром».

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(фото: официальный сайт «Урала»)

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