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«Зенит» подарил автору соломенной «Зенит-Арены» 3 мяча, 11 маек и вымпел

«Зенит» подарил автору соломенной «Зенит-Арены» 3 мяча, 11 маек и вымпел
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 27 мин. назад

А спичек нет.

«Зенит» все-таки сделал подарок ставропольскому фермеру Роману Пономареву, соорудившему соломенную «Зенит-Арену» в селе Красное Грачевского района.

Ранее питерцы хотели отправить в Ставрополье спички, но вместо этого фермер получил три мяча, 11 фирменных футболок и вымпел с логотипом команды.

В ответ Пономарев пообещал угостить футболистов арбузами со своей бахчи.

  • Сооружение соломенного стадиона стоимостью 41 тысячу рублей заняло 5 дней.
  • Петербургская арена на Крестовском острове строилась 10 лет, а стоимость стадиона составила 41,712 миллиарда рублей.
  • На ставропольской «Зенит-Арене» уже состоялся первый в истории Кубок мира по соломенному футболу. Победу одержал «Олимп» из Грачевки.

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