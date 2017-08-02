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«Зенит» подарил автору соломенной «Зенит-Арены» 3 мяча, 11 маек и вымпел
А спичек нет.
«Зенит» все-таки сделал подарок ставропольскому фермеру Роману Пономареву, соорудившему соломенную «Зенит-Арену» в селе Красное Грачевского района.
Ранее питерцы хотели отправить в Ставрополье спички, но вместо этого фермер получил три мяча, 11 фирменных футболок и вымпел с логотипом команды.
В ответ Пономарев пообещал угостить футболистов арбузами со своей бахчи.
- Сооружение соломенного стадиона стоимостью 41 тысячу рублей заняло 5 дней.
- Петербургская арена на Крестовском острове строилась 10 лет, а стоимость стадиона составила 41,712 миллиарда рублей.
- На ставропольской «Зенит-Арене» уже состоялся первый в истории Кубок мира по соломенному футболу. Победу одержал «Олимп» из Грачевки.
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