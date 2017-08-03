Хави, грасиас. Серый легионер «Зенита», который почему-то зарабатывал 4,5 млн евро в год

Самая мутная сплетня про Хави Гарсию звучит так: весной 2016-го, когда жена испанца была уже плотно беременной, зенитовский опорник сидел в питерском ресторане и открыто флиртовал с русской девушкой. Диалог не закончился абсолютно ничем – то ли Хави не хватило обаяния, то ли дама оказалась слишком приличной. Сюжет вышел максимально пресным: подумаешь, бородатый иностранец с кем-то мило побеседовал. Бывает.

Других ярких историй про Гарсию нет – ни плохих, ни хороших. Он не гулял, не хамил, не психовал, не дрался, не торговался за контракт, не умолял отпустить в Европу – просто работал и получал 375 тысяч евро в месяц. В этом и заключается главная трагедия: человек, прошедший академию «Реала» и взявший золото с «Ман Сити», согласился быть незаметным полузащитником в чемпионате России.

Строго говоря, Хави Гарсия – жертва финансового фэйр-плей. В 2014-м «Сити» и «Зенит» отчаянно сводили балансы: «горожане» думали, кого бы продать, а питерцы как раз искали опорника, который слаб для грандов, но подходит для РФПЛ. Сделку оформили очень красиво: клуб из Манчестера завысил цену (16,8 млн евро вместо 12 по Transfermarkt), но позволил «Зениту» заплатить в рассрочку, чтобы не подрывать бухгалтерию. В тот момент испанцу ясно дали понять, что он не тянет уровень клуба, претендующего на титул в АПЛ.

Странно, что Гарсию не разозлила и не мотивировала ссылка в Восточную Европу. Ему было 27 лет, он мог вырасти во второго Тимощука и вернуться в сборную Испании, но вместо этого растворился в Премьер-лиге, как лезвие в коле.

Кажется, в нем вообще умерли амбиции. В последние два сезона карта передач Гарсии всегда была одинаковой: испанец искусно отдавал короткие поперечные пасы, лишь бы не ошибиться. Хави осознал, что из него не вырастет топовый полузащитник, и трансформировался в унылого офисного клерка, напрочь позабыв, что на той же позиции когда-то выступал тестостероновый монстр Рино Гаттузо. Для шестого номера питерцев футбол превратился в обычную работу – здесь нет ничего плохого, но это абсолютно не спортивная философия.

Крайне показательно, что Гарсия не ожил, даже когда его лишили капитанской повязки. Луческу видел испанца главным, но из руководства намекнули, что Хави слишком грубый для этой роли. Почетный жгут переехал на бицепс к Артему Дзюбе, а Гарсия тихо за этим наблюдал, не желая ни с кем ссориться.

Фанаты «Зенита» запомнят голы опорника в ворота «Локо», ЦСКА и «Спартака». Остальные болельщики зафиксируют в памяти другие эпизоды: удар по шее Губочана, сломанный нос Газинского и позорную симуляцию в матче с ЦСКА. Все три раза Хави поступал не жестко, а элементарно подло – неудивительно, что однажды ему светила дисквалификация на семь матчей (обошлись тремя).

Про таких, как Гарсия, принято вспоминать, когда речь заходит об ужесточении лимита. Испанец действительно ничем не лучше того же Игоря Денисова, но суммарно Хави обошелся питерцам в 30 млн евро за три года – «Зенит» ядерно переплатил за статус воспитанника «Реала».

Теперь, когда у испанца полные карманы денег, он внезапно захотел домой, в тепло. До конца лета Гарсия расторгнет контракт (без компенсаций) и бесплатно уйдет в «Бетис» – там как раз можно просыпаться пару раз в год, во время дерби с «Севильей».

В глобальном смысле инвестиция в Хави провалилась – деньги просто сгорели. Но обновленный менеджмент «Зенита» поступил предельно грамотно: разумнее списать игрока в убытки, чем платить 4,5 млн евро тому, кто окончательно забыл, что такое страсть.

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