«Рубин» арендовал исландца, забившего англичанам на Евро-2016

«Рубин» арендовал защитника «Фулхэма» до конца сезона-2017/18. Футболист будет выступать под пятым номером, сообщает официальный сайт казанского клуба.

На счету 31-летнего Рагнара 3 гола за исландскую сборную, один из которых он забил в ворота Англии на Евро-2016.

В «Фулхэм» Сигурдссон перешел в августе 2016 года.

За английский клуб исландец провел 18 матчей и забил гол.

С 2014 по 2016 годы Сигурдссон выступал за «Краснодар».

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