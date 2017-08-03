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«Рубин» арендовал исландца, забившего англичанам на Евро-2016

«Рубин» арендовал исландца, забившего англичанам на Евро-2016
Eurosport

35 мин. назад

Хлоп-хлоп-хлоп – Рагнар Сигурдссон высадился в Казани.

«Рубин» арендовал защитника «Фулхэма» до конца сезона-2017/18. Футболист будет выступать под пятым номером, сообщает официальный сайт казанского клуба.

На счету 31-летнего Рагнара 3 гола за исландскую сборную, один из которых он забил в ворота Англии на Евро-2016.

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