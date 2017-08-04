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Джанлука ди Марцио: «Зенит» в субботу подпишет четвертого аргентинца

Ди Марцио: «Зенит» в субботу подпишет четвертого аргентинца
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Питерский клуб близок к завершению сделки с «Атлетико» о трансфере полузащитника Матиаса Краневиттера.

24-летний полузащитник в субботу прилетит в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Зенитом», сообщается на сайте журналиста Sky Sports Italia Джанлуки ди Марцио.

Если сделка состоится, то Краневиттер станет четвертым аргентинцем, купленным «Зенитом» этим летом. Ранее питерцы подписали полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

  • Тransfermarkt оценивает Краневиттера в 6 миллионов евро.
  • «Зенит» лидирует в таблице РФПЛ после трех туров с 9 очками.
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