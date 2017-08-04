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Митрополит Варсонофий: «Строительство стадиона в Санкт-Петербурге завершили с Божьей помощью»

Митрополит Варсонофий: «Строительство стадиона в Санкт-Петербурге завершили с Божьей помощью»
Eurosport

22 мин. назад

Представитель церкви высказался на волнующую тему.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Саранск и сравнил строящийся там стадион с «Зенит-Ареной»:

«Этот стадион – одно из главных украшений Саранска. За последний год здесь произошло такое большое строительство. Просто невероятно!

В следующем году, когда к нам приедут миллионы футбольных болельщиков, мы должны показать Россию с самой лучшей стороны, и продемонстрировать, что Мордовия открыта для всего мира. Думаю, что с Божьей помощью, это получится.

Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят и т.д. А время-то идет.

В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили», – приводит слова митрополита stolica-s.ru.

  • Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, сроки завершения работ несколько раз переносились.
  • Первый матч на арене сыграли в 2017 году.
  • Стадион принял матчи Кубка конфедераций.

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