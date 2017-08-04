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Артем Дзюба: «Половина фанатов «Спартака» заслужила титул, другая половина – сектанты»

Дзюба: «Половина фанатов «Спартака» заслужила титул, другая половина – сектанты»
Eurosport

1 час назад

Форвард «Зенита» разжигает перед дерби.

Нападающий поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в четвертом туре РФПЛ.

«Предстоит очень интересная игра. «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание. Жду очень интересного футбола.

Было забавно, когда после моих слов даже запустили флешмоб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они сектанты? Что ж, самокритично.

А сколько было злобы. Чего только мне не писали в соцсетях. После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много.

Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – сектанты», – заявил Дзюба «СЭ».

  • «Зенит» и «Спартак» встретятся в Санкт-Петербурге 6 августа в 20:00 (мск).
  • Московский клуб – действующий чемпион РФПЛ, «Зенит» – бронзовый призер.
  • Артем Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года после перехода из «Спартака».

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