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Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»

Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Ребрендинг к 95-летию.

«Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена», – заявил президент красно-зеленых Илья Геркуc.

Переименование приурочено к 95-летию «Локомотива» и Дню железнодорожника (6 августа).

  • «Локомотив» – действующий обладатель Кубка России.
  • Железнодорожники с 9 очками лидируют в РФПЛ после трех туров.
  • 5 августа команда Юрия Семина примет «СКА-Хабаровск».
  • День железнодорожника празднуется в первое воскресенье августа.

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