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Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»
Ребрендинг к 95-летию.
«Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена», – заявил президент красно-зеленых Илья Геркуc.
Переименование приурочено к 95-летию «Локомотива» и Дню железнодорожника (6 августа).
- «Локомотив» – действующий обладатель Кубка России.
- Железнодорожники с 9 очками лидируют в РФПЛ после трех туров.
- 5 августа команда Юрия Семина примет «СКА-Хабаровск».
- День железнодорожника празднуется в первое воскресенье августа.
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